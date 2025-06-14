Haberler

Çanakkale’de Orman Yangını Kontrol Altında

AYVACIK’TA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ortaya çıkan orman yangını, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Hemdemtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası, olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için havadan 2 uçak ve 1 helikopterle birlikte karadan da 4 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla operasyon gerçekleştirdi. Yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı ve bölgedeki çalışma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon’da 15. Uluslararası Sanat Günleri

Trabzon'daki 15. Uluslararası Sanat Günleri'nde yazar Ayten Tunç önemli söyleşilerle edebiyatın etkisini ve yazarlık deneyimlerini anlattı. Etkinlikler, gelecekteki programlarla sürecek.
Haberler

Güvenlik Toplantısı Yapıldı, Gelişmeler Değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik konularını ele almak üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıda, ülke güvenliğine dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.