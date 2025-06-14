Çanakkale’de Orman Yangını Kontrol Altında

AYVACIK’TA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ortaya çıkan orman yangını, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Hemdemtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası, olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için havadan 2 uçak ve 1 helikopterle birlikte karadan da 4 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla operasyon gerçekleştirdi. Yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı ve bölgedeki çalışma devam ediyor.