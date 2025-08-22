Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

GELİBOLU’DA ORMAN YANGINI ÇIKIŞI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın, Ilgardere köyünde saat 15.00 civarında meydana geldi ve rüzgar etkisiyle hızla yayıldı. Olayın bildirilmesi sonrasında, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına karşı aktif mücadelenin devam ettiği alanda, 9 uçak, 6 helikopter, 143 karayolu aracı ve 391 personel görevde. Tedbir amaçlı olarak, Pazarlı ve Ilgardere köylerinde bulunan 126 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Çanakkale Valiliği, “Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İLETİŞİM VE ENERJİ TEDARİKİ

Valiliğin açıklamasında ayrıca, “Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulmuştur. Yangından etkilenen köylerimizde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmamaktadır.” denildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.