Çanakkale’de Otobüs Kazası Gerçekleşti

OTOBÜS YOLDAN ÇIKTI

Çanakkale’de özel halk otobüsü yoldan çıktı ve şoför mahsur kaldı. Olay 14.00 sularında gerçekleşti. Hüseyin Baştimur’un kullandığı 17 H 0059 plakalı otobüs, yoldan çıkarak duraksadı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YOLCULAR GÜVENDE

Otobüs içinde bulunan yaklaşık 20 yolcu, herhangi bir yara almadan kazayı atlattı. Yolcular otobüsten tahliye edilirken, şoför Hüseyin Baştimur içeride mahsur kaldı. Şoför, olay yerine ulaşan vinç ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Bu durum, yetkililerin olayla ilgili detaylı bir rapor oluşturmasına olanak sağlıyor.