Çanakkale’de Otomobil Çarpmasıyla Ölüm

KAZA ANINDAKİ DURUM

Çanakkale’de bir otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sıralarında Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde gerçekleşti. Ezine’den Çanakkale’ye doğru seyreden C.P.Ş. idaresindeki 17 GA 585 plakalı otomobil, benzin istasyonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Cahit Gül’e çarptı.

KAZAYA MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Cahit Gül’e müdahalede bulundu fakat Gül’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin olayda yaptığı detaylı incelemenin ardından, Cahit Gül’ün cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı ve polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Bu kaza, bölgedeki trafik güvenliği üzerine dikkat çekiyor.