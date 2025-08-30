Haberler

Çanakkale’de Otomobil Viyadükten Düştü

OTOMOBİL VİYADÜKTEN UÇTU

Çanakkale’de seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu viyadükten aşağı düştü. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralandı. Olay, saat 15.30’da İzmir yolu üzerindeki Erenköy Viyadüğü’nde gerçekleşti.

KAZADA YARALILAR VAR

Şerif K. yönetimindeki 17 ACS 521 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte bariyerleri aşarak viyadükten aşağı uçtu. Kazada sürücü Şerif K. ile yolcular Enes O. ve Yunus İ. yaralanarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Havsa’da Otomobil-Kamyon Kazası Oldu

Havsa’da otomobile çarpan bir kamyon, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi.
Haberler

Diyarbakır’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Diyarbakır Bağlar'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah sevkiyatı yapan bir kişi yakalandı. Kargo içinde 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.