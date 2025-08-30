Çanakkale’de Otomobil Viyadükten Düştü

OTOMOBİL VİYADÜKTEN UÇTU

Çanakkale’de seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu viyadükten aşağı düştü. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralandı. Olay, saat 15.30’da İzmir yolu üzerindeki Erenköy Viyadüğü’nde gerçekleşti.

KAZADA YARALILAR VAR

Şerif K. yönetimindeki 17 ACS 521 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte bariyerleri aşarak viyadükten aşağı uçtu. Kazada sürücü Şerif K. ile yolcular Enes O. ve Yunus İ. yaralanarak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.