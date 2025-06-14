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Çanakkale’de Panayırda Eğlenceli Anlar

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANLAMLI DESTEK

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, şehit ve gazi çocukları ile özel bireylere sürpriz yaparak onları Çan ilçesinde kurulan eğlence panayırına götürdü. Panayıra katılan çocuklar, polislerle birlikte çeşitli eğlenceler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

PANAYIRDA EĞLENCELİ ANLAR

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli evlatları ile özel çocuklarımız ve ailelerini Çan ilçemizde kurulan eğlence panayırına götürdük. Eğlenceli anlarına ortak olduk. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü olarak sizin için varız, sizden birisiyiz” denildi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Bu etkinlik, toplumda dayanışma ve destek duygularını pekiştiriyor. Çocuklar için unutulmaz bir deneyim sunan panayır, aynı zamanda güvenlik güçlerinin de sosyal sorumluluk projelerine ne denli önem verdiğini gözler önüne seriyor.

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