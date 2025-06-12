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Çanakkale’de Patlamada Kimlikler Belli Oldu

SAĞLIK BOTUNDA MEYDANA GELEN PATLAMA

Çanakkale’de gerçekleşen sağlık botundaki patlama sonucunda hayatını kaybeden sağlık personeli ve yaralı vatandaşın kimlikleri belirlendi. Olay, Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde saat 18.15 civarında Sağlık-1 Botu’nda meydana geldi. Patlama neticesinde 1 sağlık personeli yaşamını yitirirken, 1 vatandaş yaralandı.

HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANAN KİŞİLER

Yaşanan patlama sonucunda hayatını kaybeden sağlık personelinin Ordu’nun Ünye ilçesinden Ahmet Seçkin (34) olduğu tespit edildi. Ayrıca ağır yaralanan ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan vatandaşı ise Kumkale köyünden Semih Ç. (23) olarak öğrenildi.

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