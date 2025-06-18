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Çanakkale’de Patlamada Semih Çetin Hayatını Kaybetti

SEMİH ÇETİN HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale’de, Sağlık-1 Botu’nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Semih Çetin yaşamını yitirdi. Olay, 12 Haziran günü saat 18.15 sularında Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı’nda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait botta meydana geldi. Henüz neden olduğu belirlenemeyen patlama sonucu, sağlık personeli Ahmet Seçkin hayatını kaybetti. Patlama sırasında babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelmiş olan kahvehane işletmecisi Semih Çetin ise ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMA TUTUNAMADI

Çetin, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Semih Çetin, hayatını kaybetti. Cenaze töreninin yarın Kumkale köyünde düzenleneceği bildirildi.

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