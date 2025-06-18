Çanakkale’de Patlamada Semih Çetin Öldü

ÇANAKKALE’DE MEYDANA GELEN PATLAMA

Çanakkale’de Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne ait Sağlık-1 Botu’nda yaşanan patlamada ağır yaralanan Semih Çetin (23) hayatını kaybetti. Olay, 12 Haziran günü saat 18.15 sıralarında Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı’nda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sonucunda sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybederken, balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek üzere barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin de ağır yaralandı.

SEMİH ÇETİN HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Semih Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin için yarın Kumkale köyünde bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Olayla ilgili daha fazla detay ve nedenler ise henüz netleşmedi.