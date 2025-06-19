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Çanakkale’de Rüşvetle Tutuklanan Müdür

İCRA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda rüşvet aldığı belirlenen İlçe İcra Müdürü Mehmet K. tutuklandı. İcra Müdürü Mehmet K.’nin icra dosyası olan vatandaşlardan, dosyalarını lehlerine çözümlendirmek, işlemlerini hızlandırmak ya da kolaylaştırmak vaadi ile maddi menfaat sağladığına dair gelen ihbarlar üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, icra dosyası olan vatandaşlardan bir aracı şahıs aracılığıyla rüşvet talep ettiği belirlendi. Ekipler, 17 Haziran tarihinde düzenledikleri operasyonda İcra Müdürü Mehmet K. ve rüşvete aracılık eden T.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

RÜŞVET PARALARI EL KONULDU

Operasyon sonucunda elde edilen rüşvet paralarına ekipler tarafından el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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