Çanakkale’de Sağlık-1 Botu Patladı

SAĞLIK BOTUNDA MEYDANA GELEN PATLAMA

Çanakkale Kumkale’de bulunan bir sağlık botunda patlama gerçekleşti ve bu olay sonucunda bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili bilgi Sağlık Bakanlığı tarafından verildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından, patlamanın nedenleri üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yaralı olan vatandaşın tedavi süreci hastanede devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı değerlendirme yapıyor ve gereken tüm önlemler alınmakta.