Çanakkale’de Sahte Rezervasyon Operasyonu Yapıldı

ÇANAKKALE’DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilişim sistemleri üzerinden oteller adına sahte rezervasyon yaparak dolandırıcılık gerçekleştiren şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE OPERASYONUN DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit ettikten sonra harekete geçti. Çanakkale Merkez ile birlikte İstanbul, Edirne ve Sivas illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucu B.M., M.D., M.E., M.T., A.A. ve E.H. isimli şüpheliler yakalandı. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından gözaltına alındıkları bildirildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİ

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.M., M.D., M.E., M.T. ve A.A. tutuklanırken, E.H. isimli şüpheli serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kaydedildi.