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Çanakkale’de Sanayi Sitesi’ndeki Yangın Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDAKİ DURUM

Çanakkale’de Küçük Sanayi Sitesi’nde atıkların toplandığı alanda meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 civarında İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Yangın ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekipleri gönderilirken, sanayide çalışan kişiler, itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Atıkların bulunduğu alandan başlayan yangın, trafoya yakın paletlerin olduğu yere sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangının trafoya ulaşmaması için büyük bir çaba göstererek müdahalede bulundu ve yangın söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE İNCELEME

Bölgede yangın sonrasında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın hakkında incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

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