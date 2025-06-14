Çanakkale’de Şehit Ve Gazi Çocukları Programı

PROGRAMIN DETAYLARI

Çanakkale’de düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler için özel program hazırlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi’nin organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar panayıra götürüldü ve burada çeşitli oyun alanlarında eğlenceli zaman geçirdi.

POLİS EKİPLERİNE DESTEK

Program süresince polis ekipleri de etkinlikteki çocuklara eşlik etti. Bu durum, çocukların keyifli anlar yaşamasına katkı sağladı. Böylece, şehit ve gazi çocuklarının yanı sıra özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatlarına katkı sunmaya yönelik önemli bir adım atılmış oldu.