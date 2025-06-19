Çanakkale’de Şehitleri Anma Programı Yapıldı

ANMA PROGRAMI ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’de aziz şehitlerin gösterdiği kahramanlık, cesaret ve fedakarlıkları anmak için başlatılan ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ programı, Çanakkale Deniz Müzesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben dualarla anıldı. Programa Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehidin kız kardeşi Günaydın Tezbulut ile ağabeyi Ali Haşim Özben’in yanı sıra daire müdürleri, askeri erkan ve birçok davetli yer aldı.

DENİZ MÜZESİ MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ programı öncesinde Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras, müze hakkında bilgi verdi. Aras, “Bugün ilk defa Çanakkale Deniz Müzesi’nde Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Şehitlerini Anıyor Programı icra edilecek. Arkamda gördüğünüz Uluçali Reis denizaltısı, Dumlupınar denizaltısına en çok benzeyen denizaltılardan biri. Dumlupınar denizaltısı 4 Nisan 1953’te Çanakkale Nara açıklarında bir İsveç şilebi ile çarpışıp batmış olan ve tarihe vatan sağ olsun diyen şehidimizin adını altın harflerle yazmış bir denizaltıdır. Bugün burada Selami Özben’i, onun ailesiyle birlikte anacağız. Ruhları şad olsun” dedi.

ANMA TÖRENİ ETKİNLİKLERİ

Ardından, Çanakkale Savaşları ve Dumlupınar denizaltısı ile ilgili hatıraların paylaşıldığı programda, anma etkinlikleri çelenk sunma töreni ile başladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile şehidin ağabeyi Ali Haşim Özben, Şehit Mehmet Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben anıldı. Kız kardeşi Günaydın Tezbulut, “Bizlere değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum çok üzüldüm, ama çok da mutlu oldum” diyerek duygularını ifade etti.

ONUR BELGELERİ VERİLDİ

Günaydın Tezbulut, şehidinin yazdığı bir şiiri okuduktan sonra, Vali Ömer Toraman ile birlikte onur kütüğüne künye çaktı. Şehit ailesine onur belgesi, şehit ecdat rozeti ve katılım belgeleri verildi. Ardından Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, şehitler için dua etti. ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ programı sona ererken, Kore Gazisi Ahmet Sezer, “Çok güzel program oldu. Beğendik, çok sevindik. Bana bir çuval altın verseler, bu kadar memnun olmazdım” diye konuştu.

KONSER ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

‘Turkey Şehitlerini Anıyor’ programının ardından Çanakkale Deniz Müzesi’nde halkın davetli olduğu bir konser gerçekleştirildi. Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından verilen konserde, Plevne Marşı, Çanakkale Türküsü, Ah Bir Ataş Ver, Bu Bayrak ve Vatan Marşı gibi eserler seslendirildi. Bando Albay Levent Türkel ve Bando Albay Deniz Ergün’ün yönetimindeki etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.