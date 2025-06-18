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Çanakkale’de Sg. Yarbay Orhan Ziyaret Etti

ÇANAKKALE’DE KUTLAMA ZİYARETİ

Çanakkale’de, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman’ı makamında ziyaret ediyor. Bu ziyaret, Sahil Güvenlik personelinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Bu anlamlı ziyaret, günün önemini vurgulamak adına hatıra fotoğrafıyla tamamlanıyor. Ziyaret, sahil güvenlik camiasının birlikteliğini ve uzun yıllardır sürdürdüğü hizmetleri kutlamak için bir fırsat sunuyor.

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