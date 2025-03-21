Çanakkale’de Silahlı Çatışma: Bir Ölü

OLAYIN ARKA PLANI

Çanakkale’de 11 gün önce, Burak Arseven’in annesi Ş.A.’ya şiddet uyguladıktan sonra rehin alması ve elindeki av tüfeğiyle polisle çatışması sonucunda, vurduğu Fikret Okay (60) hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 10 Mart günü saat 14.00’te Cevatpaşa Mahallesi Fırat Çıkmazı Sokak’ta gerçekleşti.

POLİS MÜDAHALESİ

Apartman dairesinin balkonuna tüfekle çıkan Burak Arseven’i gören vatandaşlar, hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve eve giden yollar kapatıldı.

ŞİDDET VE REHİN ALMA DURUMU

Bu süre zarfında Burak Arseven, elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu. Polisin ikna çabaları sırasında, Arseven tüfeğiyle kendisini ikna etmeye çalışan komşusu Fikret Okay’ı vurdu. Ağır yaralanan Okay hastaneye kaldırıldı ancak 11 gün süren tedavi sürecinin ardından, ÇOMÜ Hastanesi’nde hayatını kaybetti.