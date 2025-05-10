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Çanakkale’de Sivrisinek Mücadelesi Başladı

SİVRİSİNEK MÜCADELESİNE BAŞLANDI

Çanakkale’de çeltik ekimi yapılan alanlarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik elemanları sivrisinek mücadelesine başladı. Merkez ve Ezine ilçelerindeki çeltik ekimi gerçekleştirilen köylerde durgun su bulunan bölgelerde, bataklık ve sazlık alanlarda larvasit uygulaması uygulanıyor.

İLAÇLAMALAR BAŞLAYACAK

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Önümüzdeki haftadan itibaren uçkun (ergin sivrisinek, karasinek) mücadelesi ilaçlamalarına tüm çeltik ekimi yapılacak alanlarda başlanacaktır. Çeltik ekimi yapılan alanlarda saha çalışmaları ve sivrisinek ile mücadele aralıksız devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

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