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Çanakkale’de Sivrisinekle Mücadele Başlatıldı

ÇELTİK EKİM ALANLARINDA SİVRİSİNEKLE MÜCADELE BAŞLADI

Çanakkale’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çeltik ekim alanlarında sivrisineklerle mücadele faaliyeti başlattı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Ezine ilçesinde yer alan köylerde çeltik ekimi yapılan, durgun su bulunan alanlar ile bataklık ve sazlık bölgelerde larvasit uygulamaları gerçekleştiriyor.

MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Tüm çeltik alanlarında önümüzdeki haftadan itibaren ergin sivrisinek ve karasinek mücadelesi yapılması planlanıyor. Çeltik ekimi yapılan bölgelerde saha çalışmaları ile sivrisinek mücadelesinin sürekli olarak devam edeceği bildirildi.

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