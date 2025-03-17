Çanakkale’de Soğuk Hava ve Yağmur Beklentisi

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış olasılığını öğrenmek amacıyla güncel hava tahminlerine dikkat ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en son raporlarına göre, Çanakkale’de 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının önemli bir düşüş göstermesi bekleniyor. Peki, bu tarihte Çanakkale’deki hava durumu nasıl olacak? Yağmur beklentisi var mı, sıcaklıklar ne yönde ilerleyecek? İşte detaylar ve Çanakkale’nin 5 günlük hava tahmini…

18 MART’TA ÇANAKKALE’DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen son verilere göre, 18 Mart Salı günü Çanakkale’de hava sıcaklıklarının 7°C civarlarına kadar inmesi bekleniyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir atmosferin hâkim olması beklenirken, zaman zaman hafif yağmur geçişleri görülebiliyor. Ayrıca, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

GELECEK GÜNLERDE HAVA DURUMU

İlerleyen günlerde hava sıcaklıklarının belirgin bir şekilde azalacağı ve hafta ortasından itibaren Çanakkale’de soğuk havanın etkisini daha belirgin bir şekilde göstereceği tahmin ediliyor. Çanakkale’deki hava durumu, yaklaşan günlerde dikkatle takip edilmeli.