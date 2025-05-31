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Çanakkale’de Süt Günü Kutlandı

DÜNYA SÜT GÜNÜ’NÜN KUTLANDIĞI YER

Çanakkale’de Dünya Süt Günü, Ayvacık Hamiyet Feridun Sözen Sevgi Evlerinde coşkuyla kutlandı. Etkinlik, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve bu anlamlı gün, sevgi evlerinde kalan çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

SÜT TÜKETİMİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Etkinlik boyunca, süt ve süt ürünlerinin tüketiminin önemi üzerinde duruldu. Sevgi evlerinde kalan çocuklar, hazırladıkları gösterilerle etkinliğe renk kattı. Ayrıca, çocuklara süt ve süt ürünleri ikram edilerek, çeşitli hediyeler verildi.

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