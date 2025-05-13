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Çanakkale’de Tarçın, Kedi Yavrusu Emziriyor

KÖPEK TARÇIN’IN ANNE ŞEFKATİ

Çanakkale’de yaşayan Mustafa Ak, 45 yaşındaki hayvansever kişiliğiyle dikkat çekiyor. Sekiz kedisi ve Tarçın isimli köpeğiyle birlikte yaşayan Ak, Tarçın’ın annelik içgüdüleri sayesinde ilginç bir olaya tanıklık ediyor. Köpeğin kısır olmasından dolayı kendi yavruları olmayan Tarçın, evdeki kedilerden birinin annesinin sütü yetmediğinde hemen devreye girdi ve emzirme görevini üstlendi.

YAVRU KEDİYE ANNE OLDU

Camicedit Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Ak, Tarçın ile yavru kedi arasındaki bağı anlatırken, “Tarçın 6 yaşında. Yavru bir kedimiz vardı. Annesinin sütü kesilince Tarçın annelik yapmaya başladı. Yavru kedi şu anda 1 yaşında, hala annelik yapmaya, korumaya devam ediyor. Tarçınla geceleri beraber uyuyorlar. Tarçın sadece o kediye değil, evimizde bulunan 8 tane kedimize annelik yapıyor, kucağında uyutuyor” dedi.

VETERİNER ONAYI

Tarçın’ın emzirme eyleminin ortaya çıkması ilk başta Ak için bir sürpriz oldu. Ak, sözlerine şöyle devam etti: “Tarçın normalde kısır. Biz de şok olduk. Sütü gelmeye başladı, yavru kedi emmeye başladı. Veterinere gittik. Veteriner, ’emzirdiği için köpek sütünü salar’ dedi. O yüzden Tarçın hala emziriyor, koruyor.” Tarçın, evdeki tüm kedilere karşı bir anne gibi koruyucu ve şefkatli bir tutum sergiliyor.

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