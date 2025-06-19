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Çanakkale’de Tarım Arazisi Yandı

ÇAN İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİ YANGINI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde tarım arazisinin yanmasına sebep olan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Yangın, dün saat 12.00 civarında Çan’ın Bahadırlı köyü yakınlarındaki tarım alanında meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, ihbar edilmesi üzerine bölgeye ulaşan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmek için müdahale edildi.

YANGINA HAVA VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına havadan 4 uçak, 2 helikopter ile yanı sıra karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle 1.5 saatlik bir çalışma sonrası müdahale edildi. Görülen yangında 600 dönüm ekili tarım arazisi zarar gördü. Jandarma ekipleri, olayın nedenini araştırarak şüpheliyi tespit edip hakkında adli işlem başlattı.

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