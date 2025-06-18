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Çanakkale’de tarım arazisinde yangın

YANGIN ÇAN İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLADI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde tarım arazisinde aniden çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının, 12.00 sıralarında Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü yakınlarında başladığı bildiriliyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü yangın için, bölgedeki yangın söndürme çalışmaları hızla sürdürülüyor.

BÖLGEDEKİ MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

İhbarın ardından hızlı bir şekilde Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediyor. Ekiplerin çabaları, yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi için sürdürülmektedir.

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