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Çanakkale’de Tarım Arazisinde Yangın!

ÇAN İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü yakınlarında bir tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangın, saat 12.00 civarında başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜDAHALE EDİYOR

Yangının çıktığı haberinin ulaşmasının ardından, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye takımları sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak üzere hem havadan hem de karadan müdahale yapıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hem hava hem de karadan müdahale ediyor.
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Bursa’da Yangın Paniği Yaşandı

Bursa'nın Balat Mahallesi'nde bir 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın, can kaybı olmadan söndürüldü. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi; olay yerine ekipler sevk edildi.

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