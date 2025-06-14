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Çanakkale’de Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ancak olay, ilçeye bağlı Yanıklar köyü yakınlarında gerçekleşti.

MÜDAHALE İÇİN HAZIR BEKLEYEN ELLER

Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına hem hava hem de karadan çok sayıda personel ve araçla müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle genişleyen yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alınıp, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte büyük bir tehlikenin önüne geçildi.

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