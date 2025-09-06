Çanakkale’de Tarım Panayırı Açıldı

PANAYIR AÇILIŞI VE KATILIMCILAR

Çanakkale’de “Bayramiç Tarım ve Teknoloji Panayırı” gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Bayramiç Belediyesi, Bayramiç Ziraat Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Bayramiç Süt Üreticileri Birliği ve Bayramiç Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak yapılan iş birliğiyle hayata geçirildi. Üreticilere çekilişle tarım alet ve ekipmanları dağıtıldı. Panayırın açılışında, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, konuşmalar yaptı.

PANAYIRIN ÖNEMİ

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, panayırın tarım ve teknolojileri anlamında önemli bir buluşma olduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerin “üretici ile tüketicinin buluşmasını sağlamakla” beraber, tarım ve hayvancılık ticaretinin geliştirilmesi, kaliteli örnek hayvanların sergilenmesi ve işbirliklerinin artırılması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Çanakkale Ticaret Borsası olarak etkinlikteki aktif rollerinin altını çizdi.

STANDLARIN GEZİLMESİ

Katılımcılar, panayır alanındaki stantları gezerek çeşitli ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Bayramiç Tarım ve Teknoloji Panayırı, yarın sona erecek.