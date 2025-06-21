Haberler

Çanakkale’de Tarım Yangını Sürüyor

ÇANAKKALE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

Çanakkale’deki tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangın, Ezine ilçesine bağlı Uluköy ile Kayacık köyleri arasında yer alan bölgede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak ve helikopterler ile karada yer ekipleri bölgeye gönderildi. Yangının söndürülmesi için, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek sunuyor. Şu anda ekipler, hem havadan hem de karadan yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Akseki’de Kaza, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Haberler

İstanbul Avcılar’da Kadın Cesedi Bulundu

İstanbul Avcılar'da bir grup yürüyüş yapan kişi, kayalıkların yanında hareketsiz bir kadın cesedi buldu. Olay yerine gelen yetkililer, cesedi morga taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.