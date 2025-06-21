Çanakkale’de Tarım Yangını Sürüyor

ÇANAKKALE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

Çanakkale’deki tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangın, Ezine ilçesine bağlı Uluköy ile Kayacık köyleri arasında yer alan bölgede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak ve helikopterler ile karada yer ekipleri bölgeye gönderildi. Yangının söndürülmesi için, Ezine ve Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri de destek sunuyor. Şu anda ekipler, hem havadan hem de karadan yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.