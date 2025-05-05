Çanakkale’de Tekne Kurtarıldı

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAKİ TEKNE KURTARILDI
Çanakkale Boğazı’nda meydana gelen makine arızası sonucu sürüklenen bir tekne başarılı bir şekilde kurtarıldı. Seyir esnasında bulunan ve içerisinde toplamda 5 kişinin bulunduğu tekne, Kepez önlerinde bir arıza yaşadı.
KIYEM-1 BOTU OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Akıntının etkisiyle sürüklenmeye başlayan tekneye, durumu haber vermek suretiyle müdahale edildi. Olayın ardından bölgeye gönderilen “KIYEM-1” hızlı tahlisiye botu, tekneyi yedekleyerek emniyetli bir şekilde Çanakkale Marina’ya yanaştırdı.