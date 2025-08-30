Çanakkale’de Teknofest Devam Ediyor

TEKNOFEST 2023 DEVAM EDİYOR

Çanakkale’de 7 Eylül tarihine kadar sürecek olan TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Gökçeada Havalimanı’nda dördüncü gününde devam ediyor. Sabit Kanat kategorisinde gerçekleştirilen ve “Savaşan İHA” ile “Kamikaze İHA” görevlerinin bulunduğu yarışmada takımlar, kendi geliştirdikleri İHA’larla ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı’ndaki alanda kıyasıya rekabet ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği yaptığı açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gururu gökyüzünde yaşanıyor. Gökçeada semalarında gençlerimizin azmi ve başarısı, milletimizin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Siz de bu büyük heyecana ortak olun.” ifadelerine yer verdi. Yarışmanın bu atmosferinin gençlerin azmiyle birleştiği ve milletin gücünü sergilediği vurgulandı.

ULAŞIM İMKÂNLARI SUNULUYOR

Açıklamada, GESTAŞ tarafından Çanakkale İskele’den Gökçeada Havalimanı’na gidiş ve dönüşlerin ücretsiz sağlandığı, bu hizmetin Çanakkale, Eceabat ve Kabatepe’deki GESTAŞ İskelesi’ndeki gişelerden temin edilebileceği belirtildi. Yarışma katılımcıları ve izleyiciler, ücretsiz ulaşım imkânlarından faydalanarak bu heyecanlı etkinliği takip edebilecek.