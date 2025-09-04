Çanakkale’de Teknofest İha Yarışması Devam Ediyor

TEKNOFEST SAVAŞAN İHA YARIŞMASI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’de, 7 Eylül tarihine kadar sürecek olan TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı’nda 9’uncu gününde devam ediyor. Geçtiğimiz yılki TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması’nda ilk 5’te yer alan ekipler, “Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması”nın ikinci gününde mekanik ve yazılımsal kontrol süreçlerini sürdürüyor.

REKABET ORTAMI VE GERÇEK ZAMANLI MÜCADELE

Geçen yılın başarılı takımlarını bir araya getiren bu yarışma, ileri düzeyde bir rekabet ortamı oluşturmayı ve teknik yeterlilikleri yüksek takımlar arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarını test etmeyi hedefliyor. Yarışmada, büyük ödül için yarışan ekiplerin otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini gerçekleştirmeleri bekleniyor.

BÜYÜK ÖDÜL VE GÖREVLER

Hedef imha görevi kapsamında, yarışmacılardan hedef uçağın tespit edilmesi ve havadaki sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulması isteniyor. “Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması”nın birincisi, 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.