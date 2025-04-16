Çanakkale’de Tır Devrildi, Fabrikaya Hasar Verdi

RÜZGAR GÜLÜ KANADI, FABRİKAYA DÜŞTÜ

Çanakkale’de devrilmiş bir tırın taşıdığı rüzgar gülü kanadının bir plastik sandık fabrikasının üzerine yıkılması olayı dronla kaydedildi. 75 metrelik rüzgar gülü kanadı, fabrika ile bir damda hasara yol açtı. Kaza, saat 10.45 civarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin girişinde gerçekleşti.

DEVİRİLME NEDENİ BELİRSİZ

Özel bir şirkete ait olan rüzgar gülü kanadı taşıyan tır, Umurbey girişinde dönüş yaparken henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Kaza anında tırın üstündeki rüzgar gülü kanadı, çevrede bulunan plastik sandık fabrikasının ve bir damın üstüne düştü. Fabrikada ve damda maddi zarar oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazanın anı bir vatandaş tarafından kaydedildiği gibi, dron ile de görüntüler elde edildi.