Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

ÇARPISMA SONUCUNDA ÖLÜM VE YARALANMA

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Tepeköy çevre yolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Tepeköy ışıklarından Çan yönüne seyreden Nuri Özcan’ın kullandığı 17GJ 222 plakalı tıra, Hafize Sezgin yönetimindeki 17 HZ 850 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken, yanında bulunan 85 yaşındaki Gülfiye Önal ağır yaralanarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Gülfiye Önal kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

