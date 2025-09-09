Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

ÇARPISMA SONUCUNDA ÖLÜM VE YARALANMA

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Tepeköy çevre yolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Tepeköy ışıklarından Çan yönüne seyreden Nuri Özcan’ın kullandığı 17GJ 222 plakalı tıra, Hafize Sezgin yönetimindeki 17 HZ 850 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken, yanında bulunan 85 yaşındaki Gülfiye Önal ağır yaralanarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Gülfiye Önal kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.