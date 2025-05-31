Çanakkale’de TIR yangını meydana geldi

ÇANAKKALE’DE GÜVENLİK ZAFİYETİ

Çanakkale’de meydana gelen bir kazada, yol kenarına devrilen TIR alev alev yanıyor. Kaza, saat 19.00 sıralarında Çanakkale-Edirne karayolu üzerinde, Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü yakınlarında gerçekleşiyor. H.A.Y. yönetimindeki TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

KAZAYI GÖRENLER YARDIM ÇAĞIRDI

Kazayı gören diğer sürücüler hemen polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerini bilgilendiriyor. Olay sonrası plakası öğrenilemeyen TIR yangın çıkartıyor. Kaza anında TIR şoförü hafif yaralanarak kurtuluyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına alıyor, ancak TIR kullanılamaz hale geliyor.

ALKOL TESTİ SONUCU ŞAŞIRTIYOR

Polis, kazayla ilgili incemelere başlarken, TIR şoförüne uygulanan alkol testinde 300 promil alkol tespit ediliyor. Bu durum, güvenlik zafiyetine neden olan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.