Çanakkale’de Törenler Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yıl dönümü münasebetiyle Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen program sonrasında, Fransız ve İngiliz anıtlarında da bir tören düzenlendi. İlk olarak Fransız Askeri Mezarlığı’nda yapılan törende, konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ve katılan ülkelerin temsilcileri anıta çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşu ile başladı ve ardından Türkiye ile Fransa’nın ulusal marşları okundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Prenses Anne, beraberindekilerle mezarlara karanfil bıraktı.

İNGİLİZ HELLAS ANITI’NDAKİ TÖREN

Daha sonra, İngiliz Helles Anıtı’ndaki törene geçildi. Burada günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Çanakkale Savaşları’nda yaşamını yitirenler için dua edilen bu törende, İncil’den de bazı bölümler okundu. Yazgı ve Prenses Anne ile yabancı ülkelerin temsilcileri, anıta çelenk bırakmayı sürdürdü. Saygı duruşunun ardından, ülkelerin milli marşları yine okundu ve törende sona erdi. Şehitler Abidesi’nde yer alan programa katılanlar, her iki törende de hazır bulundu.