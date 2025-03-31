Çanakkale’de Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

TRAFFİK KAZASINDA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale’de bir bayram sabahı meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu talihsiz olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 01.00 sularında Ezine ve Bayramiç Karayolu üzerinde gerçekleşti.

OTOMOBİLLER ARASINDAKİ ÇARPISMA VE SONUÇLARI

Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu idaresindeki 17 FC 707 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracın ön kısmı büyük hasar aldı ve otomobil parçaları yola yayıldı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine iletti.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 TG 215 plakalı otomobildeki sürücü Orhan Arslan, yolcu Yasemin Arslan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca, kazaya karışan 17 FC 707 plakalı otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın ardından inceleme başlattı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından, tek taraflı ulaşım sağlanan Ezine-Bayramiç Karayolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.