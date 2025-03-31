Çanakkale’de Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

TRAFAK KAZASI VE SONUÇLARI

Çanakkale’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza, saat 01.00 sularında Ezine-Bayramiç Karayolu üzerinde gerçekleşti. Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu idaresindeki 17 FC 707 plakalı otomobil, sebebi henüz belirlenmeyen bir şekilde çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki otomobilin ön kısmı tamamen hasar gördü ve parçaları yola savruldu. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDENLER

İhbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 17 TG 215 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, yolcu Yasemin Arslan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan 17 FC 707 plakalı otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı ve olay yerindeki ambulansla ÇOMÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEMELER VE ULAŞIM

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, cenazeler Ezine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili detaylı incelemelere başladı ve kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Tek taraflı olarak sağlanan ulaşım, daha sonra yapılan çalışmalarla Ezine-Bayramiç Karayolu’nun çift yönlü olarak yeniden açılmasını sağladı.