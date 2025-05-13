Çanakkale’de Trafik Kazası Görüntüleri Yayınlandı

KAZA VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Kaza, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Ezine-Çanakkale kara yolunun Anıtyağ mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, Oktay Batır’ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

ARAÇLARDAKİ HASAR

Bu sırada karşı yönden gelen 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren, içinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı. Çarpma neticesinde otobüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ü de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın sonucunda toplamda 8 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 15 kişi taburcu oldu, 6 kişinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. 3 yaralının tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Ayrıca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmış durumda. Bu görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride devrilişi ve ardından gelen araçların tomruklara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.