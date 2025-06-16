Çanakkale’de Trafik Kazasında İki Ölü

ÇARPISMA SONUCU İKİ CAN KAYBI

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Erol Uysal (46) ile annesi Hatice Uysal hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 09.00 civarında Ezine’nin Aladağ köyü yakınlarında gerçekleşti. Ezine’den Geyikli istikametine doğru seyir eden Şaban Yılmaz’ın kullandığı 17 AGU 684 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Erol Uysal’ın (46) yönetimindeki 17 EY 439 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi ve jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri kazanın ardından gerekli incelemeleri başlattı. Erol Uysal ve annesi Hatice Uysal’ın cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morguna taşındı. Jandarma, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.