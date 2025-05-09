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Çanakkale’de Trafoda Yangın Çıktı

ÇANAKKALE’DE TRAFODA YANGIN ÇIKTI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Fatih Mahallesi Harmanlar Sokak’ta bulunan trafoda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden ötürü patlama oluştuktan sonra yangın başladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden Çan Belediyesi itfaiyesi, TKİ ve Kale Grubu’na bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

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