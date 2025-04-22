Çanakkale’de Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, traktörün devrilmesiyle altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Elma bahçesine gitmek üzere yola çıkan 75 yaşındaki Kemal Yılmaz, 17 TK 690 plakalı traktörüyle Ahmetçelli köyü Ova mevkisine doğru ilerlerken, kendisinden haber alamayan yakınları endişelenmeye başladı.

TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİNE BİLGİ GELDİ

Yılmaz’ın yakınları, onu bulmak için bölgeye gittiğinde traktörün dere yatağına devrildiğini gördü. Durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yılmaz’ın traktörün altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yılmaz’ın cesedi, olayın ardından savcının incelemesinin tamamlanmasının ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.