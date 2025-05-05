Çanakkale’de Traktör Kazası, Sürücü Öldü

TRAFTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir olayda, devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Çal Mahallesi’nde oturan 80 yaşındaki Emin Karagöz, yakınları tarafından kaybolmuş olarak bulundu. Yakınları, durumu araştırmak amacıyla Çavuştaşı mevkisindeki tarlaya gitti.

CENAZE YENİCE DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

Karagöz’ün devrilen 17 YR 684 plakalı traktörün altında olduğunu gören yakınları, hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol neticesinde, Karagöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği saptandı. Olayın ardından Karagöz’ün cenazesi, savcının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin akabinde Yenice Devlet Hastanesi morguna götürüldü.