Çanakkale’de Tuğla ve Kiremit Koleksiyonu

AHMET USLU’NUN COŞKUSU

Çanakkale’de yaşayan Avukat Ahmet Uslu (65), yaklaşık 40 yıl önce Anadolu’nun farklı bölgelerinden tuğla ve kiremit toplamaya başladı. Kendi oluşturduğu koleksiyonunda, üzerlerinde Osmanlıca, Rumca, Ermenice ve Latince yazılar bulunan toplam 1200 çeşit tuğla ve yaklaşık 350 kiremit yer alıyor. Uslu, bu eserleri “Toprak ve Ateş 1800’lerden Cumhuriyet’e Tuğla ve Kiremitler” ismiyle sergiliyor. Hedefinin, kısa bir süre içerisinde bir müze açmak olduğunu belirtiyor.

KÜLTÜREL MİRASA YATIRIM

İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat fakültelerini tamamladıktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) Gagavuz Türkleri üzerine yüksek lisans yapan Uslu, 40 yıl önce başladığı bu koleksiyona, Çanakkale sokaklarından topladığı tuğlaları ekleyerek yol aldı. Anadolu’da yaptığı 3 seyahat sonrasında topladığı kiremitlerle koleksiyonunu genişletti. Geçtiğimiz günlerde 4’üncü Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde sergisini açtı. Uslu, “Bu koleksiyona yaklaşık 40 yıl önce başladım. Çanakkale sokaklarında sıkça gördüğüm tuğlaları bir araya getirmeyi amaçlamıştım. Sonrasında ülkemizin dört bir yanındaki tuğlaları da topladım” şeklinde ifade etti.

Uslu, koleksiyonunu depolarda sakladığını ve Çanakkale gezici TIR müzesi aracılığıyla ziyaret ettiği her yere eser eklediğini aktardı. “3 kez Anadolu’yu dolaştım, ancak artık yeni eser ekleyemiyorum. Hedefim, koleksiyonumda her tuğladan sadece bir tane bulundurmak. Bu nedenle yeni tuğla arayışım sona erdi” dedi. Uslu, koleksiyonu hakkında daha fazla bilgi vererek, “Çok yakında bir müze açıp bu eserleri sergilemek istiyorum” ifadelerini kullandı.