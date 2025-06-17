Haberler

Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri uyuşturucu operasyonu çerçevesinde 3 kişiyi tutukladı. Bu operasyon, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün il genelinde sürdürdüğü uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYDA GEÇEN NARKOTİK MADDENİN MİKTARI

Söz konusu operasyonda, 1 parça halinde 82,98 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği ve burada “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ile “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta Yıkım Sırasında Facia Gerçekleşti

Kahramanmaraş'taki bir binanın kontrollü yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör Ömürcan Akyürek hayatını kaybetti. Enkazdan cesedi 2 saat sonra çıkarıldı.
Haberler

TÜRKİYE TBMM İhtisas Komisyonları Belirlendi

TBMM Genel Kurulu, 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde ihtisas komisyonlarının yönetim kadrosunu belirledi. Çoğu komisyonda AK Parti temsilcileri görevlendirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.