Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri uyuşturucu operasyonu çerçevesinde 3 kişiyi tutukladı. Bu operasyon, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün il genelinde sürdürdüğü uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYDA GEÇEN NARKOTİK MADDENİN MİKTARI

Söz konusu operasyonda, 1 parça halinde 82,98 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği ve burada “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ile “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından tutuklandığı öğrenildi.