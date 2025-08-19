Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çanakkale’de, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Ezine ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Y.Ö. ve E.K. isimli bireyler yakalanıyor.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6.85 gram metamfetamin ve kubar madde bulunuyor. Operasyon sonucunda gözaltına alınan sanıklardan E.K. mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanıyor.