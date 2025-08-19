Haberler

Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çanakkale’de, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Ezine ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Y.Ö. ve E.K. isimli bireyler yakalanıyor.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6.85 gram metamfetamin ve kubar madde bulunuyor. Operasyon sonucunda gözaltına alınan sanıklardan E.K. mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Asansörde Mahsur Kaldılar

Diyarbakır'da bir spor karşılaşması sırasında asansörde mahsur kalan 8 taraftar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi.
Haberler

Hüseyin Gündoğdu, Arı Soktu, Öldü

Rize'nin Pazarköy köyünde yürüyüş sırasında arı sokması sonucu rahatsızlanan 34 yaşındaki bir adam hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.