Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ÇANAKKALE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Çanakkale’de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplam 4 operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerden 5’i mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara” yönelik etkin bir mücadele sürdürmekte.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İl merkezi ve çevre ilçelerde 24 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, çeşitli ev ve araçlarda yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 420 gram esrar, 225 gram sentetik kannabinoid, 62 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve bir tabanca ile 8 adet fişek bulundu.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Düzenlenen 4 operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.B., D.A.T., D.T., V.A. ve G.A. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.