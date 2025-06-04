Çanakkale’de Yangın 10 Kişiyi Etkiledi

YANGININ YERİ VE ZAMANI

Çanakkale’de 6 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede sabah saat 07.00 sularında bir yangın meydana geldi. Yangın, Kepez beldesindeki Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Medi Garden 4 Sitesi C Blok’ta gerçekleşti. Apartmanda oturanlar, durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım talep etti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Yangın, kısa sürede büyüyerek binanın diğer katlarına da sıçradı. Bu esnada mahsur kalan bazı vatandaşlar demir korkuluk, pencere kenarı ve balkon gibi yerlere çıkarak kurtulmaya çalıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bu kişileri başarılı bir şekilde kurtardı. Cez telefonuyla kaydedilen bu anlar, kurtarma çalışmasının zorluğunu gözler önüne serdi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangından etkilenen 10 kişi, olay yerindeki ambulansla sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alması yaklaşık 1 saat sürdü. Yangının çıkış sebebi araştırma aşamasında.