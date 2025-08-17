Çanakkale’de Yangın: Beş Köy Tahliye Edildi

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Çanakkale’de dün Bayramiç’te söndürülen yangının ardından bugün bu kez Gelibolu ilçesinde yeni bir yangın başladı. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, yangın sebebiyle dört köyün tahliye edildiği bildirildi.

HIZLA YAYILDI

Gelibolu ilçesindeki yangın, saat 16.00 civarında ormanlık alanda patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alanı kapladı.

TOMALAR DA KULLANILIYOR

Dumanların yükselmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının da (TOMA) söndürme çalışmalarına katıldığı vurgulandı.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de başlayan yangına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan; 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği açıklandı.

TAHLİYELER BAŞLADI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Eceabat’ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir” sözlerine yer verdi. Vali Toraman, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyünün ardından, Eceabat’ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini belirtti.

KARAMÜRSEL’DEKİ YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, yangınlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın, hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.”