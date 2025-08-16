Çanakkale’de Yangın: Dört Köy Tahliye Edildi

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çanakkale’de dün Bayramiç’teki yangının sona ermesinin ardından, bugün Gelibolu ilçesinde yeni bir yangın başladı. Şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı için dört köyün tahliye edildiği açıklandı.

YANGIN HIZLA YAYILIYOR

Gelibolu ilçesinde yangın, saat 16.00 sularında ormanlık alanda meydana geldi. Rüzgar etkisiyle yangın, geniş bir alanı kapladı. Yangının dumanlarının gökyüzüne yükselmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı. Ayrıca jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının da (TOMA) söndürme çalışmalarında yer aldığı aktarıldı.

TAHLİYELER GERÇEKLEŞİYOR

Çanakkale Valiliği, Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28’de başlayan yangına, 12 uçak, 9 helikopter ile havadan; 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplamda 276 personelle yerden müdahale edildiğini bildirdi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise “Eceabat’ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir” dedi. Vali Toraman, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyü ile birlikte, Eceabat’ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini belirtti.

KARAMÜRSEL’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangının tamamen kontrol altına alındığını ifade etti. Yumaklı, yangınlar hakkında şu bilgileri verdi: “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.”