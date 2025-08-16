Çanakkale’de Yangın: Dört Köy Tahliye Edildi

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Dün Bayramiç’te söndürülen yangının ardından, bugün Gelibolu ilçesinde yeni bir yangın başladı. Şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor ve bu nedenle dört köyün tahliye edildiği duyuruldu.

BÜYÜK BİR ALANA YAYILDI

Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alanı etkisi altına aldı. Dumanların yükselmesinin hemen ardından Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahalede bulundu. Jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarında yer alıyor.

AÇIKLAMALAR VE MÜDAHALELER

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Gelibolu’nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasında saat 16.28’de başlayan yangına 12 uçak, 9 helikopterle havadan, ayrıca 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplamda 276 personel ile karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat’ın Yolağzı köyünün tedbiren tahliye edildiğini belirtti. “Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir.” diyen Vali Toraman, Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyünün ardından Eceabat’ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.